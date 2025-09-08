Gobierno vasco anima a "avanzar" en el Pacto contra la Segregación escolar, tras una primera reunión "muy positiva"

El Gobierno vasco ha activado este lunes la mesa del Pacto Social contra la Segregación Escolar, que pretende una escuela inclusiva, equitativa y de calidad" en un sistema "más cohesionado y justo", coincidiendo con el inicio oficial del curso escolar en el IES Etxebarri BHI. Durante el encuentro, el Ejecutivo ha entregado a 50 agentes un diagnóstico de la segregación escolar en Euskadi con "los principales retos" para los próximos años.

Al término de la primera reunión, que se ha prolongado durante unas dos horas, en un clima "constructivo", la consejera se ha mostrado satisfecha por la sesión, que ha calificado de "muy positiva". Además, ha destacado la "amplia participación de agentes, estamentos y organizaciones" que permite "avanzar con determinación y con confianza".

Tras este encuentro inicial, en el que el Ejecutivo ha presentado una propuesta a los agentes reunidos, la pretensión del Ejecutivo es "avanzar desde el camino ya hecho" con un compromiso de todos los agentes "para alcanzar propuestas, medidas". "Ahora es un momento para generar nuevas propuestas y a eso estamos abiertos desde el Gobierno. Poner en valor lo que se ha hecho ahora, ver qué es lo que nos da y dónde tenemos todavía recorrido por hacer", ha dicho.

Según ha indicado, "a partir de ahí", su objetivo es "avanzar y buscar medidas" para "seguir construyendo una escuela de excelencia y de igualdad de oportunidades para todo el alumnado de Euskadi", el actual "y el que está llegando cada día a las aulas".

Begoña Pedrosa ha hecho hincapié en la diversidad, y en la necesidad de establecer "cómo va a marcar la agenda del futuro de Euskadi y su sistema educativo, el sistema de la escuela". "Es momento de crear y construir un sistema que reduzca las brechas y que eleve el nivel global, mejore resultados y que todo el alumnado realmente pueda tener ese ascensor social", ha defendido.

Su Departamento, ha añadido, seguirá impulsando "que haya una participación, transparencia y colaboración" y el proceso se desarrolle en "un clima de confianza, en el que se construya". "Hemos hecho un camino, pero seguimos teniendo grandes retos, sobre todo a la hora de equilibrar, de mejorar los resultados y mirar dónde ponemos los cimientos para el futuro", ha añadido.

Aunque considera que "tiene que haber resultados a corto plazo", ante los "cambios sociales y estructurales", no se puede "trabajar sin dar luces largas". "Mirar a largo plazo es fundamental en una coyuntura de grandes cambios sociales y estructurales que estamos viviendo en Euskadi", ha añadido. Ha defendido que Euskadi necesita "una escuela más inclusiva, que sea justa y que sea eficaz, y que responda a todos los retos".

Pedrosa ha asegurado que, una vez recibidas, se valorarán las propuestas que encajen "dentro del marco jurídico" y "la hoja de ruta" existente en la ley. Según ha dicho, "esto no consiste ahora en coger un camino diferente" sino en "construir y en idear lo que tiene que ser el sistema educativo vasco".

Oportunidad perdida

La mesa creada hoy es, según la consejera "un espacio abierto, al que se vienes a construir", por lo que la ausencia de ELA y Steilas, que no han rechazado participar, es "una oportunidad perdida". "Las puertas están abiertas. Hemos tenido alrededor de 50 agentes de diferente índole hoy aquí, cada uno con sus expectativas y probablemente con sus propuestas, pero lo importante es que la mesa se ha puesto en marcha", ha indicado.

Además, ha recordado que este "era un mandato parlamentario" y ha considerado que es "casi un mandato social, un mirar hacia el futuro". "Nuestra puerta está abierta a la participación. Para cambiar, para proponer hay que estar y hay que construir. Y eso solo se puede hacer desde la participación", ha concluido