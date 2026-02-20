El Gobierno vasco alerta del consumo de alcohol habitual y psicofármacos entre mayores de 65 años

Según un estudio pionero sobre conductas adictivas en la población de edad avanzada en Euskadi, casi el 40% de los hombres mayores de 65 años consume alcohol a diario, mientras que el uso de somníferos y tranquilizantes aumenta entre las mujeres.

La mayoría de personas en estas edades no presenta consumos problemáticos, pero sí 'usos frecuentes y sostenidos de ciertas sustancias que, por la edad, la presencia de enfermedades crónicas y la polimedicación, pueden tener consecuencias graves para la salud'.

El consumo de alcohol está muy presente. Alrededor de dos tercios de los hombres y un tercio de las mujeres ha consumido en el último mes, y el consumo diario alcanza en torno al 40% de los hombres mayores, una proporción claramente superior a la de la población adulta más joven. Esto, sumado al envejecimiento y las enfermedades crónicas incrementa el riesgo de caídas o el deterioro cognitivo, entre otras consecuencias.

El estudio también refleja que casi la mitad de las personas mayores en Euskadi ha tomado tranquilizantes, somníferos, antidepresivos u otros psicofármacos alguna vez, y aproximadamente un tercio lo ha hecho en el último año. Las mujeres consumen más que los hombres, y la diferencia es aun mayor con los años. Muchas consumen a diario.

Alrededor de un 5% de la población mayor consume a diario tanto alcohol como psicofármacos, una combinación que el Departamento de Salud considera “especialmente preocupante y que debe ser vigilada de cerca”.​