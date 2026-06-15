Flota de bajura vasca releva la campaña de anchoa y se lanza a la costera del bonito, tras capturar 8.023.119 kilos

El 90% de la flota de bajura de Euskadi ha relevado la campaña de la anchoa, con un año "muy positivo", tras capturar 8.023.119 kilos y se lanza a la costera del Bonito del Norte. Desde Kofradia Itsas Etxea han destacado que el precio medio de la anchoa en las lonjas de Gipuzkoa está siendo de 1,89 euro/kg, "una cifra que no se alcanzaba desde 2013".

Además, en un comunicado, ha explicado que "la gran mayoría de flota de bajura de cerco de Euskadi ha dado por finalizada la campaña de la anchoa del Cantábrico", pero "tres barcos continuarán pescando hasta finales de año esta especie".

El resto, el 90%, junto a los barcos de artes menores y caceros han salido este fin de semana para centrar todos sus esfuerzos en la costera del Bonito del Norte, "una de las pesquerías más cruciales de la temporada estival".

En cuanto al balance de la temporada de la anchoa, las mismas fuentes han subrayado los precios "récord". Gracias "al nuevo sistema de gestión de cuotas implantado el año pasado, se ha logrado mantener el precio medio en 1,89 euro/kg, un valor que no se registraba en esta pesquería desde el año 2013". En total, se han capturado 8.023.119 kilos en Euskadi. De esta cantidad, la flota guipuzcoana de cerco ha vendido 2.468.372 kilos en las lonjas de Getaria, Pasaia y Hondarribia.

Por su parte, la costera del Bonito del Norte comienza "con optimismo", aunque las primeras descargas "puntuales" en Bermeo y Hondarribia "no son significativas". Se espera que las capturas y las descargas en los puertos vascos aumenten "de forma progresiva en las próximas semanas".

El 93% cuota y verdel 'preocupante'

Con estas cifras, Euskadi ha consumido "el 93% de la cuota que tenía disponible, mientras que a nivel estatal el consumo se ha situado en el 70,58%, 21.481.461 kilos", han señalado desde Kofradia. Por el contrario, han lamentado que los resultados obtenidos en la campaña del verdel "han sido muy preocupantes, afectando de manera directa e intensa a las embarcaciones de artes menores de anzuelo y cerco, para las cuales esta pesquería también representa una de sus principales fuentes de ingresos anuales".