El Festival de San Sebastián y SGAE premiarán la Mejor música original de una de las 17 películas de Sección Oficial

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Fundación SGAE y el Festival de San Sebastián han presentado el nuevo Premio SGAE a la Mejor música original que distinguirá la partitura de una de las 17 películas a concurso incluidas en la Sección Oficial del certamen donostiarra, que celebrará su 74 edición del 18 al 26 de septiembre.

Este premio se suma a la "estrecha colaboración" que mantienen el festival y la Fundación SGAE desde hace más de una década, reconociendo "la excelencia de la composición musical original y su aportación artística al conjunto de la obra cinematográfica".

El galardón se entregará en la gala de clausura del Zinemaldia y distinguirá, por primera vez, el campo de la composición de música para cine. Podrán optar al Premio SGAE todas las películas incluidas en la Sección Oficial a concurso.

Los compositores que optarán al galardón son Clara Aguilar por '5 minutos más' (Javier Ruiz Caldera), Sevket Akinci por 'Artakalam' (Yesim Ustaoglu), Min Bai y Wenqi Qiao por 'Biang jing' (Ah Biao), Amine Bouhafa por '7:40 ce matin-là' (Nicole Garcia), Lorenz Dangel por 'Krux' (Tony Vahl), y Francisco "Francis" Durán y Mauricio "Mauri" Durán por 'Mis muertos tristes' (Pablo Larraín).

También competirán Mamiko Hirai por 'Muyou no hito' (Maha Harada), Christophe Julien por 'Les Misérables' (Fred Cavayé), Kaspar Kaae por 'Markens Grode' (Hans Petter Moland), Rebekka Karijord y Kristian Eidnes Andersen por 'Garrat du váimmu' (Amanda Kernell), y Malakoff Kowalski por 'Geister' (Fatih Akin).

Completan el listado Valentina Magaletti por 'Sants' (Mikel Gurrea), Emilie Mosseri y Jesse Eisenberg por 'The Debut' (Jesse Eisenberg), Raquel Sánchez por 'El mal padre' (Roberto Bueso), Tiganá Santana por 'Vicentina pede desculpas' (Gabriel Martins), Shigeru Umebayashi por 'Glaxo' (Benjamín Naishtat) y Gary Yershon por 'Tender Loving Care' (Mike Leigh).

El Premio SGAE a la Mejor música original completa una serie de actividades que impulsa la Fundación SGAE en el Festival de San Sebastián como 'Concierto & Proyección', recital de bandas sonoras en colaboración con Euskadiko Orkestra; la sección no competitiva de audiovisual estatal Made in Spain (cuya programación se exhibirá también en un ciclo espejo en la Sala Berlanga de Madrid) y el Premio GIDOI-SGAE al Mejor guion de creación vasca de la Asociación Profesional de Guionistas de Euskal Herria.

Asimismo, la Fundación SGAE ha potenciado encuentros profesionales, mesas redondas, presentaciones y, especialmente, galardones dedicados al colectivo de guionistas como el Premio SGAE de Guion Julio Alejandro para largometraje de ficción y, en fechas recientes, atendiendo a la perspectiva de igualdad de género en este medio, el Premio Dunia Ayaso.