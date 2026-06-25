Familias de colegios concertados llevan a los tribunales los exámenes de euskera de la PAU

Decenas de familias de colegios concertados de Bizkaia afectadas por los suspensos -ceros incluidos- en el examen de euskera de la prueba de acceso (PAU) de la Universidad pública vasca (EHU) han solicitado amparo a los tribunales y han pedido como medida cautelar que se descarten esas calificaciones a la hora de ponderar la nota media.

Según han explicado a EFE fuentes de la firma de abogados Picaza Legal, la vía contencioso-administrativa se inicia tras desatender por parte de la autoridad educativa un recurso administrativo y ante la "anomalía estadística sin una explicación" por la cual las calificaciones por debajo del 2 se concentran en un tribunal corrector de Bizkaia.

Esas mismas fuentes han confirmado que desde el bufete han presentado más de una treintena de demandas, que los progenitores o representantes legales de los alumnos menores de edad, o los propios damnificados si son mayores de 18 años, han interpuesto ante un juzgado de lo Contencioso-Administrativo y que ya están siendo tramitadas.

Asimismo, desde Picaza Legal confían en que la jueza se pronuncie antes de este viernes sobre la medida cautelarísima solicitada, para que las puntuaciones en la prueba de Lengua Vasca y Literatura II no sean tenidas en cuenta en la nota media de cara al proceso de prematriculación, que en el caso de la EHU finaliza el próximo martes 30 de junio.

Si las sentencias se demoran hasta dos años "ya la expectativa está frustrada", y por esa razón, han explicado, se pide que los futuros universitarios puedan "matricularse preventivamente" sin ponderar la calificación del examen de euskera.

La Universidad del País Vasco anunció el pasado día 10 que el 95,26 % de los 13.620 estudiantes que habían hecho la PAU habían superado la prueba, un porcentaje que en el caso de Bizkaia se situaba en el 93,79 %. Sin embargo, pocas horas después saltó la alarma en las calificaciones de la prueba de Lengua Vasca y Literatura II, que algunos tribunales habrían puntuado con notas llamativamente bajas, incluidos numerosos ceros.

La EHU circunscribió inicialmente las dudas a un error en la inclusión de las notas de ocho estudiantes que constaban como no presentados pese a que habían hecho el examen. Sin embargo, los numerosos casos que han afectado a una decena de centros educativos de Bizkaia, la gran mayoría concertados del modelo A, llevaron a los estudiantes a manifestarse en Bilbao advirtiendo que lo que estaba en juego era su futuro.

Tras saltar la polémica a la arena política, la EHU llegó a emitir un comunicado para recordar que la corrección de las pruebas se da "bajo estrictos criterios de objetividad, anonimato y confidencialidad".

Tras concluir este lunes el proceso de revisión de la prueba de euskera, que solicitaron 1.778 alumnos, los ceros han pasado de 168 a 108, pero en los exámenes corregidos por segunda vez no hay "incrementos significativos y han permanecido próximos al cero", según ha informado la EHU.

En esta asignatura, dos tribunales de los doce que corrigieron las pruebas acumulaban 108 de los 168 ceros totales, la mayoría correspondientes a alumnos de centros concertados del modelo A de Bizkaia.