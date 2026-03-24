Exalumnas del profesor juzgado en San Sebastián se concentran en la Audiencia y dicen que les ponía porno en clase

Varias exalumnas del profesor juzgado en San Sebastián por presuntamente ofrecer dinero o regalos a tres menores de edad a cambio de recibir favores de naturaleza sexual se han concentrado este martes a las puertas de la Audiencia de Gipuzkoa, coincidiendo con la primera sesión del juicio, para denunciar que cuando tenían 11 y 12 años les ponía "pornografía en clase" y les hacía comentarios "lascivos".

Las jóvenes, que fueron alumnas del acusado en un centro de Oiartzun, se han concentrado junto a integrantes de la Asamblea Feminista de Oiartzun con una pancarta en la que se podía leer en euskara 'Os creemos, estamos con vosotras. Los agresores al fuego'.

En declaraciones a los medios, una de ellas ha explicado que cuando, con once o doce años eran alumnas del procesado en un centro de Oiartzun, les hacía "comentarios lascivos", del tipo "tú de mayor vas a ser un bollito" o preguntándoles "qué talla de sujetador usaba".

Además, ha destacado que, aunque fuera como dice él, que está "totalmente alejado de la realidad" y las menores se le acercaran, "él se tendría que apartar". En todo caso, ha asegurado que era el profesor el que "se acercaba" a las niñas y les hacía "comentarios fuera de lugar" y les ofrecía "acompañarlas a casa".

"También veíamos porno en clase, porque nos ponía vídeos porno, o nos hacía comentarios del estilo vamos a jugar al 'teto', bajad debajo de la mesa", cosas "totalmente fuera de lugar", más teniendo en cuenta que tenían "entre 11 y 12 años", ha denunciado. "Hablo desde mi experiencia y hemos escuchado todo este tipo de comentarios y digamos que es un impresentable y un sinvergüenza", ha finalizado.