Euskotren implantará un nuevo sistema de inspección de las vías para mejorar la seguridad

Trenbiker es el tren especial que hasta ahora hace esa labor de inspeccionar a lo largo de su recorrido la situación de la vía, la catenaria y el entorno. Pero el Departamento de Movilidad Sostenible quiere pasar a un modelo preventivo que permita 'anticipar los problemas antes de que se conviertan en incidentes'.

Según ha explicado la consejera Susana García Chueca, el nuevo sistema se implantará en los trenes comerciales. En el primer semestre del año se instalará en una unidad, y para eso se invertirán 1'2 millones de euros. La idea es que se amplíe a cuatro unidades más si los resultados son satisfactorios. Esa vigilancia se ejecutará en los 93 kilómetros de red de Euskotren. La red de Cercanías, aunque las gestione Euskadi, siguen en manos del gobierno central.

Pero no es el único anuncio en materia de seguridad, porque los presupuestos del próximo año también recogen 2'4 millones de euros en la implantación del sistema de señalización ERTMS, tanto en los trenes como en las vías.