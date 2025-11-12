Euskadi tiene la ITV más cara de España

Euskadi (56,42 euros) y Cantabria (53,71) son las comunidades autónomas con los precios más altos de Inspección Técnica de Vehículos (ITV), según un estudio realizado a finales de octubre por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en 200 estaciones de ITV.

En el País Vasco, en Cantabria y en la ciudad de Ceuta el precio se sitúa por encima de los 53 euros y es al menos 15 superior al de las comunidades más baratas, que son Andalucía, Extremadura y Madrid.

Los precios también varían según el tipo de motorización. Así, para un vehículo eléctrico las tarifas son siempre inferiores y rondan los 40 euros. En el caso de un coche con motor de gasolina, un híbrido o un GLP el precio medio sube a 44 euros, mientras que los automóviles con motor diésel lo tienen más caro, con un promedio de 51 euros.

En el caso de las motocicletas las tarifas de la ITV son más baratas, aunque no mucho más, ya que superan los 36 euros en las autonomías más caras -en este caso Galicia y Madrid- frente a los 21 euros que cuesta en Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha.

La OCU recomienda preguntar por posibles descuentos en los tramos horarios con menos demanda e informa de que no existe obligación de pasar la ITV en la misma comunidad autónoma donde está matriculado el coche.

Esta organización recuerda además la importancia de tener la ITV en vigor, ya que tenerla vencida implica una sanción de 200 euros y que en caso de accidente el seguro pueda negar la cobertura