Euskadi será sede de una incubadora de empresas de la Agencia Espacial Europea

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha subrayado que "el Gobierno de España refuerza su apuesta sin precedentes por el sector espacial posicionando a España como un referente europeo en emprendimiento espacial y avanzando en una política industrial alineada con los retos estratégicos de Europa".

La puesta en marcha de estos tres nuevos centros permitirá la incubación de hasta cuatro startups por sede durante un periodo de tres años, lo que se traducirá en un total de 36 nuevas empresas vinculadas al sector espacial, contribuyendo al fortalecimiento del tejido industrial, la creación de empleo cualificado y la transferencia de tecnología al conjunto de la economía.

Las startups incubadas contarán con un paquete integral de apoyo, que incluye soporte técnico y de negocio, con un mínimo de 50 horas de asesoramiento empresarial, 20 horas de soporte técnico y 10 horas destinadas a la definición de estrategias de protección industrial o asesoramiento legal, sin coste para las empresas incubadas.

Además, también podrán contar con acceso a espacios de oficina, de forma gratuita o en condiciones más favorables que las de mercado y a un incentivo económico y cofinanciación, con un mínimo de 60.000 euros por startup, de los cuales 30.000 euros serán aportados por el MICIU, a través de la Agencia Espacial Europea (ESA), y al menos otros 30.000 euros procederán de cofinanciación local o regional.