Euskadi recupera los vacunódromos en la campaña de la gripe

Proteger cuanto antes a la población más vulnerable y facilitar el acceso a la vacunación. Es la máxima que ha esgrimido el consejero de salud ante una campaña de la gripe que augura una temporada muy parecida a la del año pasado 'tanto en intensidad como en adelanto de la circulación de la gripe'.

La campaña comenzará este lunes 28 en las residencias de personas mayores, por ser uno de los colectivos con mayor riesgo de sufrir complicaciones graves, y en los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años. “Personas más vulnerables primero, sin dejar a nadie detrás”, ha señalado el consejero. A partir del 5 de octubre, la vacunación se abrirá al resto de colectivos incluidos en la campaña.

'Más fácil que nunca'

“Queremos adaptarnos a la vida de las personas y no obligar a las personas a adaptarse al sistema”, ha afirmado el consejero. La ciudadanía podrá elegir entre acudir con cita previa a su centro de salud o vacunarse sin cita en uno de los nuevos puntos habilitados.

Así, la red de vacunación sin cita previa contará con tres grandes txertogunes de referencia, uno en cada territorio histórico, que permanecerán abiertos de lunes a domingo, de 8:00 a 20:00 horas: el PAC San Martín, en Araba; el Centro de Salud Sáenz de Buruaga de Bilbao, en Bizkaia; y el Centro de Salud de Gros de Donosti, en Gipuzkoa.

Además, para acercar aún más la vacunación a la ciudadanía y ofrecer mayores facilidades, el dispositivo se reforzará con txertogunes en diferentes localidades de los tres territorios, que funcionarán de lunes a viernes, en un horario amplio de tarde, de 15:00 a 20:00 horas. En Bizkaia se habilitarán el Hospital San Eloy, en Barakaldo; el Ambulatorio Repélega, en Portugalete; el Centro de Salud de Amorebieta y el PAC Mungia.

En Gipuzkoa, estos puntos estarán ubicados en Irún centro, en la OSI Bidasoa; el CS Torrekua, en Eibar; el CS Arrasate, el CS Tolosa y el PAC Beasain. En la OSI Errioxa se reforzarán las agendas de los centros habituales, también de lunes a viernes, de 15:00 a 20:00 horas.