Euskadi gestionará los seguros agrarios y los centros médicos para el carné de conducir

El Gobierno central y el ejecutivo vasco han firmado en la mañana de este lunes el traspaso a Euskadi del control de los Seguros Agrarios y también de la autorización sobre los centros de reconocimiento de aptitudes psicofísicas de los conductores.

Según ha explicado la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena en declaraciones a los periodistas, el acuerdo sobre Tráfico implica que el ejecutivo vasco pasa a ”ampliar sus funciones en materia de tráfico y seguridad vial", controlando “la autorización, inspección y sanción de los centros donde se obtiene o renueva el carnet de conducir y de los centros de reeducación vial”.

Repecto a los seguros agrarios, la gestión de los seguros agrarios combinados estaba centralizada en la Entidad Estatal de Seguros Agrarios ENESA, dependiente del Estado. El ejecutivo vasco asume las funciones de ENESA en este territorio.

El traspaso firmado hoy, que se ha hecho oficial en la Comisión Mixta de Transferencias, nos sitúa “a dos peldaños del cumplimiento íntegro del Estatuto de Guernica”, ha dicho la consejera. La secretaria de Estado de Política Territorial, Myriam Álvarez, ha acudido por parte del Gobierno central a la firma, aunque no ha hecho declaraciones.

El ejecutivo vasco ha estado representado por Noël D’Anjou (consejero de Hacienda), Bingen Zupiria (Seguridad) y Amaia Barredo (Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca), además de por la portavoz y consejera de Autogobierno, Maria Ubarretxena.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari vasco, Imanol Pradales se reunirán, en el marco de la comisión bilateral entre ambos ejecutivos, antes del próximo mes de agosto para culminar el traspaso de competencias previsto en el Estatuto de Guernica, según ha confirmado hoy la consejera vasca.