El Estado y Euskadi firman el lunes el traspaso de exámenes de tráfico y seguros agrarios

La Comisión Mixta de Transferencias entre los Gobiernos central y vasco se reunirá este lunes para la aprobación de los acuerdos de traspaso a Euskadi de las competencias de Tráfico y Circulación de Vehículos -los exámenes de tráfico y permisos de circulación- y Seguros Agrarios. En el caso de Tráfico, se trata de ampliar el traspaso materializado en 1982. De hecho, en el País Vasco la que controla las carreteras es la Ertzaintza. Ahora se reclama el traspaso de la organización de exámenes y personal examinador, la expedición de permisos de circulación y la matriculación de vehículos, la competencia sobre los centros de reconocimiento de las aptitudes psicofísicas de los conductores y la gestión de los centros de reeducación vial.

En Euskadi los exámenes de conducir están saturados, por lo que el Gobierno Vasco contempla este traspaso como una oportunidad para desatascar la obtención del carné. El volumen total de exámenes de conducción en el País Vasco supera los 25.000 anuales. La transferencia no incluye la expedición de los permisos de conducir, solo los de circulación. Euskadi matrícula anualmente unos 26.000 vehículos, cuenta con más de 150 centros psicotécnicos autorizados y cuatro centros de reeducación vial.

Seguros agrarios

Respecto a los seguros agrarios, la gestión de los seguros agrarios combinados se encuentra centralizada en la Entidad Estatal de Seguros Agrarios ENESA, dependiente del Estado. Se propone modificar la ley de seguros agrarios combinados para que Euskadi asuma las funciones de ENESA en este territorio. Implicaría el traspaso de competencias relacionadas con la tramitación, concesión, pago, inspección y control de las subvenciones destinadas a las primas de agrarios, ganaderos, forestales y acuícolas, así como la potestad sancionadora.

Aparte de esas dos transferencias, ambos Ejecutivos están trabajando en el acuerdo para acometer el traspaso de otras competencias pendientes, de las que la más relevante es la gestión económica del régimen de la Seguridad Social. También la de la gestión de los puertos de interés general -Bilbao y Pasaia- que ha causado una polémica entre PNV y PSE en Euskadi, ya que los socialistas vascos no quieren que se traspase el puerto guipuzcoano.

La tercera pendiente más relevante es el traspaso del fondo de garantía salarial (Fogasa), en el que la parte vasca ve reticencias por parte del Ministerio de Trabajo que dirige la vicepresidenta Yolanda Díez.

Esta semana, en una entrevista en ETB, el lehendakari explicó que existen grandes temas en negociación "en los que los avances son escasos", que son la Seguridad Social, puertos de interés general, cuestiones de seguridad pública y régimen electoral municipal. Si las negociaciones fructifican, antes de que acabe el mes de julio debería celebrarse una nueva reunión de la comisión bilateral con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para refrendar el traspaso de estas competencias pendientes.

El último acuerdo entre ambos ejecutivos fue en marzo, cuando aprobaron ceder a Euskadi siete transferencias, entre ellas la que faculta al Ejecutivo autonómico a participar en la gestión de los tres aeropuertos vascos.