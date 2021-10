Euskadi estrena la "casi" normalidad tras 18 meses de emergencia sanitaria

El lehendakari, Iñigo Urkullu, lanzaba en su discurso este mensaje «Necesitamos prudencia, responsabilidad, compromiso y un espíritu positivo y constructivo». Cambiar de etapa no quiere decir que el coronavirus haya desparecido. No podemos dar por totalmente finalizada la crisis sanitaria. No debemos bajar la guardia»

HOSTELERÍA Y OCIO

Los hosteleros vascos están de enhorabuena y es que el sector de la hostelería va a ser uno de los grandes beneficiados del levantamiento de la emergencia sanitaria. Ya no habrá limitaciones de aforo y podrá, por fin, abrir al 100%. Además, se recupera el consumo en barra. De igual manera, se eliminan los límites para las reuniones de personas que hasta el momento estaban en 8 personas en interiores y 12 en exteriores. En cuanto a los horarios, el tope de las 3 de mañana desaparece para el ocio nocturno. La normalidad también llega a las discotecas. Aforos del 100%, pista de baile y cierre a las 6 de la madrugada. Como sucedía antes de aquel 14 de marzo de 2020. Vuelven a regirse por su regulación ordinaria. Cines, teatros, grandes pabellones... todos vuelven a recuperar la normalidad. Las actividades culturales de menos de 5.000 personas recuperan su capacidad. El aforo continúa restringido al 80% en aquellos recintos cerrados con capacidad para más de 5.000 espectadores. Sigue prohibido comer, beber, excepto agua, y fumar en los eventos tanto exteriores, como interiores

RESIDENCIAS

Se acaban las limitaciones en visitas y salidas al exterior. Eso sí, siempre hay que cumplir con las medidas de distancia de seguridad y el uso de la mascarilla

EDUCACIÓN

El lunes entrará en vigor el nuevo protocolo acordado entre los departamentos de Educación y Salud. Muchas voces piden ya la eliminación del uso obligatorio de la mascarilla de los escolares en los patios.

REAPERTURA DE LONJAS JUVENILES

Quienes más van a disfrutar de la nueva normalidad, sin duda, van a ser los jóvenes que pueden reabrir sus locales. Sin Emergencia Sanitaria, decae el paraguas legal que amparaba medidas como el cierre de las lonjas, que permanecían clausuradas desde julio de 2020. Ahora toca comprobar si decaen los botellones en las plazas y jardines de pueblos y ciudades que han mantenido en jaque, cada fin de semana a la Ertzaintza y las policías locales y que se han saldado con molestias a los vecinos o destrozos de mobiliario urbano.

RELANZAMIENTO Y FIN DEL LABI

El final de la Emergencia Sanitaria en Euskadi supone decir adiós al LABI. Urkullu y sus asesores se reunían este marte por última vez, aunque no se descarta retomar este órgano institucional si aparece una nueva cepa del virus o la situación epidemiológica se complica. Euskadi deja atrás la Emergencia Sanitaria y entra en una fase de Vigilancia Sanitaria, coordinada por el Departamento de Salud. Por otra parte, la nueva normalidad permite una reactivación económica y un relanzamiento de Euskadi tal y como afirmaba el lehendakari en sus discurso «Hemos pasado una dura prueba y estamos en disposición de iniciar un nuevo tiempo. Es el momento del relanzamiento de Euskadi».