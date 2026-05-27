Euskadi cubre antes de plazo todas las plazas MIR y está entre los principales destinos de especialización sanitaria

Euskadi ha cubierto antes de plazo todas las plazas MIR ofertadas por Osakidetza y se ha situado como la tercera comunidad autónoma más demandada para la formación sanitaria especializada.

Osakidetza ha ofertado 577 plazas de Formación Sanitaria Especializada (MIR, EIR, PIR) en su convocatoria de 2025-2026, una cifra que es la más alta de su historia. Este aumento --según ha explicado el Departamento de Salud-- "es fundamental para garantizar el relevo generacional en el sistema sanitario y para dar respuesta a una población cada vez más envejecida, con más enfermedad crónica y más situaciones de dependencia".

Además, ha destacado que "la capacidad del sistema sanitario público vasco para formar y retener profesionales se convierte en una pieza clave para el futuro". El departamento ha subrayado que "Euskadi no solo amplía su oferta, sino que además atrae talento por encima de su peso en el conjunto del Estado". Los datos del proceso de adjudicación MIR 2026 confirman a Osakidetza "como uno de los destinos más atractivos del Estado para los nuevos médicos y médicas en formación especializada", ha añadido.

En este sentido, ha indicado que Osakidetza "capta de forma sistemática más residentes de los que cabría esperar por el peso de su oferta de plazas, y lo hace con especial intensidad entre los aspirantes con mejor expediente".

Comparativa

En el conjunto del MIR -considerando todas las especialidades- Euskadi figura entre las tres comunidades que más concentran las primeras elecciones, solo por detrás de Madrid y, de forma variable, de Asturias. Su índice de equilibrio se mantiene por encima de 1 en todos los tramos del número de orden, desde los 500 mejores expedientes hasta los 6.000 primeros, algo que solo logran cinco comunidades autónomas.

Dentro de ese grupo, Euskadi es la comunidad con mayor oferta después de Madrid, con 426 plazas MIR. Esto --ha indicado el Ejecutivo vasco-- "da aún más valor a los resultados obtenidos, porque mantener una capacidad de atracción tan sólida sobre una oferta amplia exige una fortaleza real del sistema".

En Medicina Familiar y Comunitaria -la especialidad con más plazas del sistema y, por ello, la que habitualmente se percibe como menos demandada- Euskadi vuelve a situarse en cabeza.

De esa forma, el 37% de su oferta ya estaba adjudicada a 18 de mayo, más del doble de la media estatal (17%), lo que la coloca como la tercera comunidad con mayor ritmo de cobertura en relación con las plazas ofertadas. Dentro de Euskadi, Medicina Familiar se sitúa en la posición 16 sobre 43, por delante de la mayor parte de especialidades médicas.

"Osakidetza no solo cubre sus plazas, sino que es elegida pronto y por los mejores expedientes, tanto en el conjunto del MIR como en la especialidad más voluminosa del sistema", ha destacado el Gobierno Vasco

Atención primaria

Una vez más, Euskadi ha ofertado el máximo posible de plazas en las especialidades vinculadas a Atención Primaria, una de sus prioridades estratégicas. La convocatoria incluye 115 plazas de Medicina Familiar y Comunitaria, 37 de Enfermería Familiar y Comunitaria y 30 de Pediatría. En la última década, Medicina Familiar y Comunitaria ha crecido un 53%, Enfermería Familiar y Comunitaria se ha multiplicado por cuatro y Pediatría ha aumentado un 66%.

La oferta global de 577 plazas se distribuye en 438 plazas de facultativos y facultativas MIR, 115 plazas EIR de enfermería, 14 plazas PIR de psicología clínica, 9 plazas FIR de farmacia hospitalaria y 1 plaza de radiofísica hospitalaria, esta última como nueva categoría.

Por territorios, la distribución es de 110 plazas en Álava, 314 en Bizkaia y 153 en Gipuzkoa. La formación se desarrollará en 17 centros y unidades acreditadas de Euskadi, con 7 centros hospitalarios, 2 unidades docentes, 6 unidades docentes multiprofesionales y 2 unidades docentes para enfermería especialista.

Como novedad destacada de este año, Osakidetza ha cubierto también las 5 plazas de Medicina de Urgencias y Emergencias, una especialidad de nueva creación. Las plazas corresponden a los hospitales Universitario Cruces, Basurto, Galdakao-Usansolo, Donostia y Araba. Se trata de una especialidad que da respuesta a una necesidad asistencial muy concreta y que refuerza un área esencial del sistema, con una atención que solo en las urgencias hospitalarias de Osakidetza superó el pasado año 1.067.000 casos, con una media de 2.925 al día.

La nueva especialidad tendrá una duración de cuatro años, con rotaciones por urgencias, cuidados intensivos y otros servicios clínicos y extrahospitalarios.