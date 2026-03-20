Euskadi, Canarias y Castilla-La Mancha proponen una mediación en la huelga de médicos

Euskadi, Canarias y Castilla-La Mancha han propuesto al Ministerio de Sanidad la designación de una figura de mediación independiente para facilitar el diálogo y tratar de desbloquear la huelga de médicos, y consideran que la Plataforma de Organizaciones de Pacientes sería una buena opción.

Así se lo plantean en una carta remitida a la ministra, Mónica García, los consejeros vasco y castellano-manchego, Alberto Martínez y Jesús Fernández, y la consejera canaria, Esther Monzón, cuando los médicos de toda España llevan a cabo una nueva semana de huelga para reclamar la aprobación de un estatuto específico para el colectivo, mejoras en las condiciones laborales, regulación de la jornada y medidas para reducir la sobrecarga asistencial.

En la misiva, según ha dado a conocer el Gobierno Vasco, los tres responsables autonómicos de salud proponen valorar la designación de una figura de mediación independiente que actúe como marco neutral para el diálogo entre el Ministerio de Sanidad y el comité de huelga.

Esta figura tendría como objetivo abrir un espacio de negociación "constructiva, generar un clima de confianza mutua y ayudar a encauzar una solución dialogada que evite prolongar los efectos del conflicto sobre los pacientes y sobre los servicios sanitarios autonómicos".

En su carta apuntan que la Plataforma de Organizaciones de Pacientes podría ser una entidad "adecuada" para ejercer este papel mediador, "dada su reconocida independencia y su compromiso con el interés general". En cualquier caso, los consejeros reconocen que la elección concreta de la figura corresponde al ámbito estatal.

Los consejeros de Salud recuerdan que aunque se trata de un conflicto de alcance estatal las consecuencias recaen directamente en los pacientes y en los servicios sanitarios autonómicos, que están soportando una "tensión creciente".

La carta traslada a la ministra la "gran preocupación" de los gobiernos autonómicos por la falta de avances significativos en el diálogo entre el Ministerio y el colectivo médico e insisten en que la apertura de un canal de mediación independiente puede contribuir a un escenario de mayor entendimiento.

Finalmente, los responsables autonómicos de Salud se ponen a disposición del Ministerio para trabajar conjuntamente en una resolución positiva del conflicto, "en beneficio tanto de los profesionales como de la ciudadanía".