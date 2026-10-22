EHU no renovará su convenio de colaboración con CAF por su relación comercial con Israel

La Universidad del País Vasco (EHU) no renovará el convenio de colaboración vigente hasta diciembre de este año con la compañía guipuzcoana CAF, por las relaciones económicas de la empresa de Beasain con Israel.

Esta decisión de extinguir el acuerdo fue comunicada el pasado 8 de octubre al Consejo de Gobierno de la EHU, según han informado fuentes de la universidad pública vasca a Europa Press.

El acuerdo entre la entidad universitaria y el grupo multinacional especializado en sistemas integrales de transporte, que ofrece material rodante, componentes, infraestructuras, señalización y servicios (mantenimiento, rehabilitación y financieros) se materializó en el 'Aula CAF' de la Escuela de Ingeniería de Bilbao.

Desde 2022, este aula aborda proyectos científicos y tecnológicos en áreas ferroviarias: informática, telecomunicaciones, ciberseguridad, ingenierías eléctrica, civil, electrónica o mecánica. De ellos surgen trabajos fin de grado y de máster; tesis doctorales; cursos, seminarios y jornadas de formación. Esta ruptura del acuerdo obedece a lo decidido por el grupo de trabajo para la ejecución del acuerdo que adoptó el Consejo de Gobierno de la Universidad en 2024, en uno de cuyos puntos instaba a revisar y evitar las relaciones comerciales o académicas con quienes "no respeten los derechos humanos, el derecho internacional o las resoluciones de Naciones Unidas en torno a la situación de Palestina".

Además, tal y como establece el Código Ético de EHU, se acordó que la universidad "no colaborará ni contribuirá al desarrollo o impulso de actividades bélicas o violentas". "En particular, se compromete a no mantener y a romper relaciones con universidades y entidades israelíes que expresamente no muestren su rechazo a los crímenes contra la humanidad que se están produciendo en Palestina", añadía el texto aprobado.