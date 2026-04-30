Detenidos cuatro menores en Bilbao por un delito de sextorsión a otro menor de Zaragoza

La Policía Nacional ha detenido a cuatro menores de 16 años, vecinos de Santurtzi, acusados de cometer un delito de corrupción de menores y revelación de secretos.

Estos chicos contactaron con la víctima por Instagram, haciéndole creer que era una chica de 17 años con la que hablaba. Intercambiaron imágenes, algunas íntimas y de carácter sexual. Los detenidos usaron para ello imágenes de otra chica menor que habían conseguido en otro perfil de esta misma red.

Según relata la Policía Nacional en una nota, los detenidos 'le solicitaron que enviase vídeos eróticos donde se le viera claramente su rostro, así mismo, también le pedían que realiza ciertas fantasías sexuales extrañas y obscenas, negándose la víctima a ello'. Aquello supuso un momento de inflexión y la víctima comenzó a recibir insultas y la amenaza de publicar el contenido compartido.

La negativa del chico de Zaragoza llevó a los detenidos a pedir dinero, cien euros para no publicar las fotos. Pero las publicaron, y así le advirtió un amigo, lo que le llevó a denunciar.

Tras las detenciones, los cuatro detenidos fueron puestos en libertad, quedando a cargo de sus padres, e informando los agentes actuantes a la Fiscalía de Menores de Bizkaia de los hechos.