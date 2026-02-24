Detenido en un control en la frontera de Irun con 125 kilos de cocaína en una furgoneta

La Policía Nacional se ha incautado de 125 kilos de cocaína que un hombre transportaba en una furgoneta con matrícula alemana que fue interceptada en un control en la frontera de Irun (Gipuzkoa) que el conductor intentó esquivar.

El suceso, según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía en una nota, tuvo lugar el pasado 28 de enero en uno de los controles habituales que se realizan contra el tráfico internacional de sustancias estupefacientes y en el que también participó la Unidad de Guías Caninos de la Jefatura Superior del País Vasco.

Ese día, los agentes detectaron una furgoneta que se dirigía a Francia y que fue interceptada al intentar eludir el citado control policial. Una vez los policías dieron el alto al conductor de la furgoneta, comprobaron que se trataba de un varón que mostraba "claros signos de nerviosismo".

Tras ser identificado, se realizó la inspección del vehículo por parte de los guías caninos y sus perros especializados, que "marcaron, de manera inequívoca, las paredes de la zona de carga de la furgoneta".

Al efectuar un registro "en profundidad" de la furgoneta, los agentes descubrieron en un doble fondo 125 paquetes de cocaína "perfectamente precintados" "que arrojaron un peso total aproximado de 125 kilos".

El conductor no dio ninguna respuesta sobre el origen y destino de la cocaína, por lo que fue detenido como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y el juez decretó posteriormente su ingreso en prisión, comunicada y sin fianza.