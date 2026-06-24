Descienden los delitos de odio registrados en Euskadi y alertan del escaso recorrido judicial

Los incidentes por racismo y xenofobia siguen siendo los más numerosos en el último Informe de Delitos de Odio que elabora la Ertzaintza junto con la Cátedra de Derechos Humanos de la EHU. Son el 56% de los 193 recogidos por la policía vasca.

Es el tercer año consecutivo de reducción de casos conocidos. Sin embargo, el informe advierte del peso de la denominada cifra negra, los incidentes que no se denuncian, y que podrían alcanzar el 90%. Entre los factores que pueden explicar esta infradenuncia está la situación administrativa irregular de muchas víctimas.

'La Fiscalía y los jueces no están'

El informe ha sido presentado en el parlamento por el consejero de seguridad, Bingen Zupiria, y el directos de la Cátedra de DDHH, Jon Mirena Landa, que ha sorprendido por la crítica al escaso recorrido judicial que tienen estos casos. Jon Mirena Landa ha asegurado que 'en Euskadi después de que la Ertzaintza pone cientos de incidentes delante de la mesa hay diez escrito de acusación'. Ha añadido que 'no es serio que la policía esté implicada, buscando mejoras, y de repente la fiscalía y los jueces....no están'.

'No hay suelo para la alarma'

Los hechos de mayor gravedad penal se mantienen en niveles contenidos y las lesiones y las amenazas concentran más de la mitad de los incidentes registrados. 'La violencia de eliminación brilla por su ausencia y esto es positivo. No hay suelo para la alarma', ha detallado Landa.