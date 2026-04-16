Departamento de Salud registra 14.851 nuevos documentos de voluntades anticipadas, un 26% más que el año anterior

El Registro Vasco de Voluntades Anticipadas (RVVA) de Euskadi, gestionado por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, registró en 2025 su mayor cifra anual, un total de 14.851 nuevos documentos, lo que supone un 26% más que el año anterior. Euskadi se mantiene como la segunda comunidad autónoma del Estado con mayor tasa de inscripciones, por detrás de Navarra, y muy por encima de la media estatal.

Según ha informado el Departamento de Salud, en Euskadi "cada vez más personas deciden dejar por escrito cómo desean ser atendidas si algún día ya no pueden expresar su voluntad". El documento, conocido como voluntades anticipadas, instrucciones previas o testamento vital "continúa experimentando un crecimiento sostenido".

Desde su creación en 2004, el Registro de Voluntades Anticipadas, gestionado por el Departamento de Salud, ha acumulado 76.683 inscripciones, de las que 69.451 corresponden a personas que actualmente son usuarias del Servicio Vasco de Salud y mantienen en vigor su documento. Esta cifra se ha duplicado en tan solo tres años y ha registrado su mayor cifra anual en 2025.

Los datos reflejan que cerca de 37 de cada 1.000 personas adultas tienen ya inscritas sus voluntades. Además, de cada personas mayores de 75 años --117 por 1.000 habitantes vascos-- tiene sus voluntades anticipadas en vigor inscritas en el RVVA.