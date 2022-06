OLA DE CALOR

Colegios sin protocolos en Euskadi para hacer frente a las altas temperaturas

Euskadi vive estos días una ola de calor por la que se llegará a activar la alerta naranja esta semana. No es habitual en estas fechas del año, cuando aun el curso escolar no ha concluido. Es más, hay centros que aun mantienen las clases por la tarde en Primaria, lo que hace coincidir las temperaturas más altas, que pueden rozar los 40 grados, con decenas de niños 'encerrados' en un aula. Según el departamento vasco de Educación, no existe un protocolo para afrontar estos episodios extremos.