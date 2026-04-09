El Cirque du Soleil regresa a Barakaldo con KURIOS

El Cirque du Soleil regresa a Bizkaia con KURIOS – Gabinete de Curiosidades, un espectáculo acrobático que ha cosechado elogios de la crítica internacional y que forma parte de su gira mundial. La compañía canadiense instala su Gran Carpa en el Recinto Ferial de Ansio, en Barakaldo, donde ofrecerá funciones hasta el 24 de mayo.

Este nuevo show cuenta con un elenco internacional de cerca de 50 artistas de 21 países diferentes y se usan más de 8.000 prendas y accesorios inspirados en la estética steampunk. Para el vestuario se escanean los cuerpos de los artistas y se elaboran a medida y por duplicado, porque deben de estar perfectos para cada función.

La música que acompaña las acrobacias inverosímiles y volteretas vertiginosas de Kurios-Gabinete de Curiosidades combina ritmos de jazz y electro-swing. Destaca un acto de "teatro de manos" que se proyecta en un globo aerostático, mostrando una perspectiva invertida de la historia. Historia que nos cuenta detalles Itxaso Barrios, marketing manager del Cirque Du soleil en Más de uno Euskadi.

Bajo la gran carpa, el espectador se sumerge en el laboratorio mecánico de un científico convencido de la existencia de un mundo oculto, invisible, repleto de ideas imposibles y sueños extraordinarios. Cuando ese mundo se abre, el tiempo se detiene y una serie de personajes fantásticos toman el mando, dando vida a sorprendentes creaciones en una celebración del poder de la imaginación.

Venta de entradas aquí: www.cirquedusoleil.com