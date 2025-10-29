Casi 6 de cada 10 vascas ha sufrido acoso alguna vez en su vida

La segunda parte del estudio sobre violencia sufrida por las mujeres vascas a lo largo de la vida se ha centrado en el acoso laboral y sexual, el acoso reiterado y el ciberacoso.

Según los datos compartidos por el Gobierno Vasco y Emakunde, si se extrapola ese 57% que suman los acosos sexuales y los reiterados revelados, la población femenina que ha sufrido algún tipo de acoso en algún momento de su vida sería de 532.018 mujeres. De forma desglosada, por tipo de acoso, el 53,1% de las encuestadas ha revelado acoso sexual mientras el 24,5%, acoso reiterado en forma de conductas ofensivas o amenazantes.

Las mujeres más jóvenes son las que más acoso refieren, un 73,9% entre las de 16 y 29 años. 'La probabilidad de que las mujeres más jóvenes sufran algún tipo de acoso dentro y/o fuera de la pareja, sobre todo sexual, resulta superior, ya que sus tasas de prevalencia superan con creces la tasa media' ha explicado la directora de Emakunde, Miren Elgarresta.

Respecto a la nacionalidad, la proporción de mujeres de origen distinto al español que han experimentado acoso sexual dentro o fuera de la pareja es algo inferior a la de las españolas. Por el contrario, las probabilidades de que estas mujeres sufran acoso reiterado es algo superior.

El informe también advierte que las mujeres que residen en hogares de renta alta obtienen las tasas más altas de acoso sexual y/o reiterado dentro y fuera de la pareja, con hasta un 71,5%.

Acoso sexual

Se estima que el 53,1% de mujeres residentes en Euskadi entre 16 y 85 años han sufrido acoso sexual dentro o fuera de la pareja alguna vez en su vida, porcentaje que, extrapolado a la población femenina, se estima que serían 495.397 mujeres afectadas. Y aquí se recoge desde miradas insistentes o lascivas, al contacto físico no deseado o bromas sexuales o comentarios ofensivos.

Además, el 14,1% de las mujeres manifiesta haber recibido sugerencias inapropiadas para tener una cita que le hicieron sentir ofendida, humillada o intimidada y un 13,5% ha recibido sugerencias inapropiadas para realizar algún tipo de actividad sexual.

El 33,9% de las mujeres víctimas de acoso sexual ha sufrido este tipo de episodios de acoso en más de un ámbito (intrafamiliar, laboral, entorno de cercanía, otros espacios). En el 9,9% de los casos, el acoso sexual fue repetitivo, ocurrió en más de una ocasión (en cuanto a los casos de acoso repetitivo un 25% lo sufrió diaria o semanalmente y 37% al menos 1 vez al mes).

Algunas mujeres revelan situaciones de acoso sexual durante su infancia (antes de cumplir los 15 años) pero no en su etapa adulta; otras la han sufrido una vez que ya eran adultas; y otras mujeres han sufrido este acoso tanto en la infancia como en su etapa adulta. En torno al 21,5% de la población femenina ha sufrido acoso sexual antes de los 15 años y un 49,5% ha sufrido este acoso después de cumplir los 15 años.

Siete de cada diez mujeres que han denunciado las situaciones de acoso experimentadas (73,9%) aseguran que tras la denuncia los comportamientos de acoso pararon o menguaron.