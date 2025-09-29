El BOPV publica la declaración de Vitoria como zona tensionada

Con la incorporación de Vitoria-Gasteiz a esta lista, en la que también figuran San Sebastián y Bilbao, casi la mitad de la población vasca vive ya en municipios tensionados, más de un millón de habitantes.

El consejero Denis Itxaso ha explicado que 'no solo se trata de regular el mercado del alquiler, con todo lo que eso conlleva para hacer de la vivienda un bien esencial de primera necesidad protegido por ley, sino también de acomodar nuestras prestaciones y políticas públicas a esta herramienta que permite priorizar y justificar medidas e inversiones”.

Según la alcaldesa Maider Etxebarría, “gracias a esta medida va a ser posible la aplicación de una batería de políticas públicas orientadas a corregir las disfunciones del mercado y a ampliar la oferta residencial accesible”.

Ejes del plan de choque en Vitoria-Gasteiz

Construcción de vivienda protegida . En total se impulsarán 3.000 nuevas viviendas, de las que un 53% se destinarán al alquiler protegido.

. En total se impulsarán 3.000 nuevas viviendas, de las que un 53% se destinarán al alquiler protegido. Limitación de precios del alquiler . La declaración afectará a cerca del 98% de la población y permitirá aplicar los topes previstos en la Ley de Vivienda. Queda pendiente poder hacerlo en un 10% de las viviendas (inmuebles de los grandes tenedores, aquellos que se alquilen por primera vez o que no hayan sido alquilados en los últimos cinco años.

. La declaración afectará a cerca del 98% de la población y permitirá aplicar los topes previstos en la Ley de Vivienda. Queda pendiente poder hacerlo en un 10% de las viviendas (inmuebles de los grandes tenedores, aquellos que se alquilen por primera vez o que no hayan sido alquilados en los últimos cinco años. Rehabilitación . Se reforzarán las ayudas para mejorar la eficiencia energética, la accesibilidad y la habitabilidad de viviendas y edificios residenciales.

. Se reforzarán las ayudas para mejorar la eficiencia energética, la accesibilidad y la habitabilidad de viviendas y edificios residenciales. Fiscalidad . El Ayuntamiento aplica un recargo del 50% en el IBI a las viviendas deshabitadas, medida que podrá complementarse con nuevas fórmulas fiscales para movilizar el parque vacío hacia el alquiler.

. El Ayuntamiento aplica un recargo del 50% en el IBI a las viviendas deshabitadas, medida que podrá complementarse con nuevas fórmulas fiscales para movilizar el parque vacío hacia el alquiler. Transformación de espacios. Se impulsará la habilitación de locales en planta baja y otras fórmulas de alojamiento transitorio dirigidas a jóvenes, mayores y colectivos vulnerables.

El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno vasco trabaja ya en la organización de un acto conjunto con las tres capitales vascas en las próximas semanas, que contará con la presencia de Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, para oficializar y actualizar la lista de los últimos municipios vascos tensionados.