Bizkaia declara de nuevo la situación de excepcionalidad en su red de acogida de menores migrantes no acompañados

La Diputación Foral de Bizkaia ha declarado de nuevo la situación de excepcionalidad en su red de acogida de menores migrantes no acompañados, que "se ha vuelto a tensionar de manera significativa" ante "el notable incremento de llegadas" registrado desde finales de mayo. La diputación habla de sobreocupación que dificulta la atención.

La red cuenta en la actualidad con 406 plazas en 17 centros y atiende a 594 menores, por lo que la declaración permitirá, según la institución, la activación de un dispositivo asistencial de emergencia con carácter transitorio en el territorio, destinado a descongestionar la red.

Arrizabalaga ha asegurado que Bizkaia cumple "incluso por encima de la responsabilidades" que le corresponden. "Estamos gestionando, no improvisando", ha dicho. En este sentido, ha pedido al resto de instituciones "responsabilidad, gestión y compromiso, porque proteger a estas personas menores exige una responsabilidad real".

"Pedimos a todas las instituciones que cumplan su parte y aporten recursos y soluciones estructurales que permitan ofrecer una respuesta estable, digna y comprometida", ha dicho.