Aumenta en un año un 22% los intentos de suicidio en niños, alertan en Bilbao los profesionales

El incremento anual de un 10% en las urgencias de pediatría, con aumentos del 9% de ansiedad, del 13% de agresividad y del 22% en los intentos de suicidios de niños de menos de 14 años, ha centrado la primera jornada de la XXX Reunión Anual de la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría (SEUP), que acoge Bilbao hasta el próximo sábado, y que cuenta con la participación de más de 1.000 profesionales y cerca de 700 trabajos científicos.

El presidente de la SEUP, Lorenzo Guerra, el presidente de la XXX Reunión Anual, Francisco Javier Benito, y presidente del comité científico del encuentro, Santiago Mintegi, han abordado el incremento de la demanda en Urgencias por problemas de salud mental en la infancia y la adolescencia, así como su impacto en la atención y la necesidad de reforzar la red asistencial.

En el encuentro, los expertos han explicado que existe "una alerta en las urgencias pediátricas", ya que los problemas de salud mental en niños y adolescentes crecen exponencialmente año a año y tensionan los servicios asistenciales. En este sentido, precisa que las urgencias pediátricas están reflejando "un cambio silencioso" en el patrón de enfermedad infantil. Los problemas de salud mental, todavía minoritarios en volumen, "crecen de forma exponencial y generan una presión creciente sobre los servicios".

En algunos hospitales, tal como destaca, las consultas por patología psiquiátrica se han duplicado en menos de una década, con aumentos anuales especialmente marcados en los intentos de suicidio (a un ritmo del 22%) y los trastornos de conducta y agresividad (a un 13%).