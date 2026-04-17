Un 78% de vascos tiene preocupación elevada por el efecto de la guerra en próximos meses

Un 78% de los ciudadanos vascos tiene una preocupación elevada por el impacto de las guerras en los próximos años y un 92% ve probable que se produzca una subida de precios o una crisis económica, según los datos del último sociómetro vasco.

En una escala de 0 a 10, la preocupación media se sitúa en 7,8 puntos cuando se pregunta por sus efectos a corto plazo y en 7,4 puntos al pensar en su impacto dentro de tres años. En concreto, un 78% de la ciudadanía expresa una preocupación elevada por las posibles consecuencias de las guerras en los próximos meses. Por su parte, un 64% mantiene ese nivel elevado de inquietud a tres años vista, mientras que, para un 20% de los vascos esa preocupación es intermedia y para un 7% baja.

Según la encuesta, esta preocupación se sustenta, en parte, en la percepción de posibles efectos negativos derivados de los conflictos y, en concreto, el 92% considera probable o muy probable una subida de precios o una crisis económica, frente a un 6% que ve una probabilidad intermedia. Además, ocho de cada diez augura que empeorarán las relaciones internacionales, y el 73% piensa que las guerras y conflictos militares se extenderán.

Simpatía actores internacionales

Por otra parte, cuando se analiza la simpatía de la ciudadanía vasca hacia los principales actores internacionales, la Unión Europea (UE) destaca como la opción mejor valorada, con una media de 6,0 puntos en la escala 0-10, seguida de China (4,6). En el extremo opuesto se encuentran Estados Unidos y Rusia, con 2,4 y 2,6 puntos, respectivamente, debido a que una parte relevante de la población manifiesta nula simpatía hacia ambas potencias.

En todo caso, las valoraciones varían en función de la orientación ideológica. La UE no suscita un rechazo relevante en ningún sector de la sociedad, si bien se aprecian diferencias, ya que, entre las personas situadas a la derecha predomina una alta simpatía hacia la UE, mientras que entre quienes se identifican con la izquierda es más frecuente una simpatía de carácter intermedio.

En el ámbito de la izquierda predomina una baja simpatía por las grandes potencias globales, un rechazo que se acentúa especialmente en el caso de Estados Unidos. Por su parte, China -que no genera ni un rechazo acusado ni grandes niveles de simpatía- y Rusia -que sí provoca un mayor distanciamiento- obtienen valoraciones algo más favorables entre la población más joven.

Por otro lado, el 39% de la población de Euskadi considera que la UE debería asumir más competencias, una opinión más frecuente entre mayores de 65 años y población extranjera. Por su parte, un 30% cree que debería mantener las competencias actuales, mientras que un 18% opina que debería reducirlas, una postura más habitual en el espectro de la derecha.

Respecto al papel de Euskadi dentro de la UE, la mayoría de la población (53%) apuesta por una mayor presencia y más competencias, una opinión especialmente extendida entre quienes tienen un sentimiento abertzale. Por contra, un 28% se inclina por mantener la situación actual y otro 10% por reducir las competencias de Euskadi en el marco europeo.