El 61% de los 95 nuevos casos de VIH en Euskadi son diagnósticos tardíos

El 61% de los 95 nuevos casos de VIH detectados en Euskadi en 2025 fueron diagnósticos tardíos, 11 puntos más que en 2024, lo que complica el tratamiento, aumenta las probabilidades de riesgo de transmisión a otras personas y refleja la importancia de realizarse las pruebas de forma temprana.

El especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública del Departamento de Salud, Adrián Llorente, ha detallado que en cuanto a las enfermedades de transmisión sexual (ITS), las infecciones por gonococia, sífilis y clamidiasis continúan con tasas elevadas y una clara tendencia al alza, especialmente en personas entre 20 y 35 años, por lo que se puede constatar que "las infecciones de transmisión sexual (ITS) continúan teniendo en Euskadi un fuerte e importante impacto epidemiológico con consecuencias clínicas y sociales".

El VIH se detecta mayoritariamente en hombres, hasta el 80% de los casos, con una edad media de 38,9 años, y en el 99% por vía sexual.

La clamidiasis, que se multiplica por cuatro en una década, ha llegado a 3.086 casos diagnosticados el año pasado. La gonococia también presenta un crecimiento "notable" aunque con una tendencia hacia la estabilización -82,68 casos por 100.000 habitantes-, al igual que la sífilis -15,55 casos por 100.000 habitantes-.

En concreto, en 2025 se detectaron 1.834 casos de gonococia y 345 de sífilis y la mayoría de estas infecciones se detectaron entre los 20 y 34 años.