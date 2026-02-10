La Sonrisa Metálica presenta su quinto trabajo

Con casi dos décadas de trayectoria ininterrumpida, La Sonrisa Metálica (LSM) se consolida como uno de los nombres fundamentales del rock/metal navarro. La formación pamplonesa arranca el año en su mejor estado de forma, combinando la solidez de su legado con una ambiciosa renovación sonora grabada en los prestigiosos Estudios Musikki.

Presente: El sello de Adrián Vallejo

En su apuesta por la máxima contundencia, la banda ha registrado recientemente cinco nuevos temas bajo la producción técnica de Adrián Vallejo. Este material, que ya puede disfrutarse en su canal de YouTube, supone un salto cualitativo en producción, equilibrando la crudeza del directo con una arquitectura sónica moderna. El lanzamiento se completa con un nuevo videoclip oficial, reforzando la identidad visual del grupo en esta nueva etapa.

Trayectoria: Una evolución constante

LSM no es un proyecto de paso. Su sonido se ha forjado a través de una discografía coherente que ha marcado el paso del género en la región:

"La Sonrisa Metálica" (2011) y "Despertaré" (2014): Los cimientos de su sonido.

"Aquí no hay nadie" (2018): Trabajo de consolidación y madurez compositiva.

"Tierra sin ley" (2022): Su entrega más reciente antes de este nuevo salto al estudio.

Esta experiencia les ha llevado a compartir escenarios con figuras de la talla de Boni (Barricada) o los internacionales Monster Magnet, demostrando una solvencia que solo se consigue con años de carretera.

El Directo: Fiestas de Huarte y Futuro

La banda viene de revalidar su conexión con el público en una exitosa actuación en las Fiestas de Huarte, donde los nuevos temas convivieron con los clásicos de la formación. Con una base rítmica de acero y guitarras afiladas, La Sonrisa Metálica encara 2026 con la mirada puesta en los escenarios y la firme intención de seguir agitando la escena estatal.

Formación:

Gabriel Iriarte: Voz y guitarra.

Jon Palacios: Guitarra solista y coros.

Raúl Gil: Bajo.

Jesús Soto: Batería.