Vuelta Ciclista a Navarra: en busca del sucesor de Unai Ramos

La 63ª edición de la Vuelta Ciclista a Navarra se celebra entre los días 28 y 31 de mayo por las carreteras de la Comunidad Foral. Prueba organizada para la categoría Elite y sub'23, cada vez tiene más fuerza en el calendario nacional después de la recalificación de otras pruebas que ya no son de la misma categoría. El director de carrera Sergio Rodríguez explica en Radioestadio Navarra cómo son las etapas de esta edición y cómo es la participación en la prueba, con cuatro equipos navarros -Finisher Kern Pharma, Caja Rural Alea, Telco-On Clima Osés y Hostal Latorre - Ederlan- compitiendo en casa.

El día 28 la carrera irá de Arakil a Larraun, el viernes el viento puede ser el protagonista de la etapa Marcilla - Ribaforada, el sábado el recorrido irá desde Erratzu hasta Urdax y el sábado, posiblemente con la general sin decidir, una dura etapa final entre Pamplona y Allo pondrá fin a la Vuelta Ciclista a Navarra. Escucha aquí la entrevista con Sergio Rodríguez en Radioestadio Navarra.