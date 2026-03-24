II Torneo de Fútbol 8 inclusivo en Semana Santa

El Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física (INDAF), en colaboración con Aspace Navarra, ha presentado este lunes la segunda edición del Torneo Comunidad Foral de Navarra de Fútbol 8 Inclusivo, que se celebrará el próximo 2 de abril en las instalaciones de Valle de Aranguren (U.D. Mutilvera).

En esta segunda edición del torneo se apostará por un formato plenamente inclusivo, en tanto que los equipos serán mixtos tanto en sexos como en la participación conjunta de personas con y sin discapacidad en el terreno de juego. Además, se ha duplicado el número de equipos participantes, hasta un total de 10, reforzando con ello la presencia de los clubs navarros y consolidando el crecimiento del torneo. En esta edición participarán Aspace Navarra, Club Atlético Osasuna, dos equipos de la Federación Navarra de Fútbol dentro del programa ‘Mi capacidad es el deporte’, Real Sociedad, SD Eibar, Escuela Athletic Navarra, Deportivo Alavés, Real Zaragoza y ADC San Fermín.

La jornada del 2 de abril se desarrollará desde las 9:00 de la mañana y culminará a las 20:00 horas con la entrega de premios, poniendo el broche final a un día completo de convivencia deportiva e inclusión. En esta entrevista en Radioestadio Navarra el Director Gerente del Instituto Navarro del Deporte y la Actividad Física, Jorge Aguirre, explica los pormenores del Torneo y la apuesta decidida por el deporte para todos, de ahí que los equipos de esta competición vayan a ser mixtos.