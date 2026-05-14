"Tierra de Oportunidades" abre una nueva convocatoria para impulsar el emprendimiento rural en Navarra

El programa "Tierra de Oportunidades" regresa a Navarra con una nueva convocatoria destinada a impulsar el emprendimiento en el medio rural y generar nuevas oportunidades de desarrollo en los pueblos. La iniciativa, promovida por CaixaBank junto al Consorcio de Zona Media y el Consorcio EDER, alcanza ya su cuarta edición con el objetivo de apoyar proyectos capaces de crear empleo, dinamizar la economía local y contribuir a fijar población en municipios de menos de 5.000 habitantes.

En Más de Uno Pamplona, el responsable de Acción Social de la Territorial Ebro de CaixaBank, Jorge García, ha explicado que el programa nació para combatir la despoblación y reforzar la vida en los pequeños municipios. Según ha destacado, el balance de las ediciones anteriores es “espectacular”, con más de 7.000 emprendedores apoyados y más de 670 proyectos premiados a nivel nacional. En Navarra, esta nueva edición permitirá alcanzar las 319 personas beneficiadas desde la puesta en marcha del programa.

La convocatoria seleccionará ocho proyectos navarros que accederán a apoyo económico, acompañamiento y formación especializada. Además, podrán optar posteriormente a una fase nacional en la que veinte iniciativas de toda España competirán por nuevos premios y mayor visibilidad.

Los responsables del programa han insitido en que "Tierra de Oportunidades" va mucho más allá de la financiación. Uno de los aspectos más valorados es la creación de redes entre emprendedores rurales y el acompañamiento durante el proceso. Jorge García ha subrayado además que muchos de los participantes son jóvenes que desean desarrollar su futuro profesional en sus propios pueblos.

La convocatoria está abierta a cualquier sector económico siempre que los proyectos estén ubicados en municipios rurales, hayan iniciado su actividad en los dos últimos años y cuenten con una facturación inferior a 300.000 euros. Desde la organización recuerdan que el emprendimiento rural no se limita únicamente al ámbito agroalimentario, sino que incluye actividades muy diversas.

Maite Iturri, representante del Consorcio de Zona Media, destacó que el año pasado recibieron diez candidaturas de perfiles muy distintos, desde comercio y hostelería hasta oficios o servicios especializados. Uno de los proyectos seleccionados, un obrador de repostería tradicional de San Martín de Unx, logró además llegar a la fase nacional.

Tanto desde Zona Media como desde el Consorcio EDER han insistido en la importancia de facilitar el relevo de negocios y mantener servicios básicos en los pueblos, como comercios u hostelería, fundamentales para la cohesión social y territorial. También reivindicaron una visión más amplia de la innovación en el entorno rural, señalando que abrir nuevos servicios o recuperar actividades tradicionales también supone innovar y transformar un municipio.

Esther Gutiérrez, técnica de emprendimiento del Consorcio EDER, ha destacado además que este año ambas entidades compartirán formaciones especializadas para todos los participantes, con cursos centrados en posicionamiento, marketing online y herramientas útiles para consolidar los proyectos.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 4 de junio y las personas interesadas pueden informarse y presentar sus candidaturas a través de los grupos de acción local y de la plataforma habilitada por CaixaBank.