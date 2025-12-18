Los socios del Gobierno aprueban los séptimos presupuestos con la abstención de Bildu

El Parlamento de Navarra ha dado luz verde a los presupuestos de Navarra para 2026. Cuentas que, como es habitual desde que la presidenta navarra, Maria Chivite ostenta el cargo, han salido adelante gracias al respaldo de las formaciones de gobierno y la abstención de EH Bildu. Presupuestos que ascienden a más de 6.741 millones de euros, lo que se traduce en un aumento del 4,8% respecto al pasado año. De esta cantidad 6.318 millones corresponden al gasto no financiero y el resto a amortización de deuda y pago de intereses. La presidenta navarra, María Chivite, ha incidido en la estabilidad que supone contar con presupuestos año a año: "Este Gobierno junto a sus socios parlamentarios hemos conseguido que Navarra sea un baluarte de estabilidad, una Comunidad que sigue avanzando, progresando y un referente de normalidad democrática que es lo que principalmente nos reclama la ciudadanía navarra"

Oposición y presupuestos

Las formaciones de la oposición ya presentaron una enmienda a la totalidad pidiendo la devolución de las cuentas. El portavoz parlamentario de UPN, Javier Esparza, el ejecutivo, que solo se ha apoyado en Bildu para sacarlas adelante, no tiene credibilidad: "Ustedes se han autodenominado progresistas, aunque sus políticas no hacen progresar a Navarra, sólo progresan ustedes mismos, es cierto que unos más que otros y alguno o alguna puede terminar progresando hasta Soto del Real, lo iremos viendo". De hecho, Esparza ha afirmado que "si tuvieran sólo un poquito de vergüenza, estos serían los últimos Presupuestos de la legislatura". Por su parte el portavoz del PP, Javier García, ha afirmado que "las ocupaciones y esfuerzos del Gobierno están dirigidos a intentar salir con vida de una trama de corrupción sin precedente".

Bildu facilita la aprobación

Un año más, y van 7, Eh Bildu ha facilitado con su abstención que salgan adelante los presupuestos. Su portavoz parlamentaria, Laura Aznal, ha reiterado una vez más que "estos no son nuestros Presupuestos" y ha asegurado que "si tuviéramos la mayoría necesaria, las cuentas de Navarra y las medidas fiscales serían totalmente diferentes". "Sin embargo, siempre poniendo en el centro a la sociedad navarra y sus necesidades, a través de este acuerdo se dota al Gobierno de herramientas para desarrollar políticas más audaces y con mayor ambición", ha indicado. No obstante, Aznal ha advertido de que "la inercia no puede ser de ninguna manera una opción, son necesarias políticas más valientes y transformadoras".

Proyecto medidas fiscales

En paralelo a la aprobación del presupuestos, y con la misma aritmética parlamentaria, el Gobierno de Navarra ha sacado adelante su proyecto de medidas fiscales. Entre las novedades que contempla está la exención de declarar el IRPF hasta los 17.000 euros anuales o, en el Impuesto de sociedades, la reducción al 25 por ciento, frente al tipo general del 28, para las empresas que cumplan determinados requisitos como el mantenimiento del empleo o la prevención de riesgos laborales, entre otras medidas.