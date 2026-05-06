Organizada por Institución Futuro y los tres Colegios de Ingenieros de Navarra

Los retos de la energía en Navarra, a debate.

El ingeniero industrial Carlos Bergera resume en La Brújula de Navarra los retos de la energía en nuestra Comunidad que surgieron durante las charlas de la jornada.

Javier Saralegui

Pamplona / Iruña |

El think tank Institución Futuro y los tres colegios de ingenieros de Navarra (de Caminos, Canales y Puertos, Agrónomos e Industriales) organizaron la jornada “Retos de la energía en Navarra”. En el actual contexto de transición energética impulsado por la lucha contra el cambio climático y por la mejora tecnológica de nuevas formas de producir y consumir energía, la jornada estuvo orientada a ofrecer una visión práctica sobre los retos y oportunidades de la transición para la competitividad de Navarra en general y de sus empresas en particular.

Comenzando por un análisis de las tendencias a nivel global (con una responsable de General Electric Vernova), se mostró el estado y expectativas de las infraestructuras en Navarra (con Red Eléctrica de España e Iberdrola) junto con algunos casos prácticos de empresas que están aprovechando las nuevas oportunidades de eficiencia energética para mejorar su competitividad.

En La Brújula de Navarra el ingeniero industrial Carlos Bergera, que moderó la mesa redonda en la que participaron representantes de Rockwool Peninsular, STQ Energía, Naturgy y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, nos resume los temas que surgieron durante la jornada y la importancia de tener redes adecuadas tanto de transporte como de distribución de electricidad para que Navarra no se quede atrás respecto a otras autonomías y respecto a la demanda y futuras necesidades energéticas de las empresas que se asientan en nuestro territorio.

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