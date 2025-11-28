El próximo lunes se cerrará al tráfico la carretera Badostáin, entre la avenida de Baja Navarra y la carretera de Sarriguren, en dirección centro ciudad, para realizar trabajos de asfaltado en la zona. Las obras se prolongarán durante dos días, de forma que la vía podrá reabrirse el martes a última hora de la tarde, si la meteorología lo permite. Los trabajos afectarán ligeramente al servicio de transporte urbano comarcal, ya que supondrá la anulación temporal de la parada de autobús frente al Seminario, que se sustituirá por otra en la calle Valle de Egüés, y se alterará el recorrido de las ‘villavesas’, que realizarán una ruta alternativa por la calle Monjardín y la calle Valle de Egüés. Las obras tendrán un coste de 74.000 euros.

Plazos

Las actuaciones comenzarán a las 7.30 horas, con el corte de la circulación en la zona. El asfaltado comenzará en el mismo día, si la meteorología lo permite, desde la Cuesta de Beloso hacia la calle Monjardín. Durante la ejecución de las obras, se evitará cortar la glorieta, aunque pueden producirse cortes en momentos puntuales. También se dejará libre la salida a la glorieta desde Policía Foral. El hecho de cortar el tráfico tan temprano busca enlazar, en el mismo día, el fresado y el asfaltado, precisamente, para reducir las afecciones al tráfico. De esta forma, se prevé poder realizar el pintado de la señalización horizontal el martes, día 2. El objetivo es poder abrir toda la calle al tráfico a partir de las 20 horas del martes.

Autobuses

En estos dos días de trabajos, el servicio de transporte urbano comarcal (TUC) desviará su ruta por la calle Monjardín y la calle Valle de Egüés. Únicamente, se anulará la parada enfrente del Seminario, y se creará una parada provisional en la calle Valle de Egüés, desde el día 1 hasta fin de las obras. En cuanto al tráfico particular, desde Policía Municipal proponen utilizar rutas alternativas en calles aledañas, como la calle Monjardín sentido hacia Valle de Egüés. Los desvíos estarán debidamente señalizados.