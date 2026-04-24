Se presentan los diez carteles finalistas de San Fermín

Las personas empadronadas en Pamplona ya pueden votar el cartel anunciador de San Fermín 2026. Cuando faltan poco más de dos meses para el inicio de las fiestas, ya se conocen los diez carteles seleccionados por el jurado técnico, entre los 488 presentados. Las diez propuestas, todas diferentes, se pueden visitar en el Palacio del Condestable y están disponibles en las páginas web www.pamplona.es y www.pamplonaescultura.es. Una de las diez propuestas será la ganadora, tras la votación popular, y además de anunciar las fiestas de San Fermín, recibirá un premio de 5.000 euros. Los nueve trabajos restantes recibirán su correspondiente accésit de 500 euros, en concepto del trabajo dedicado a la participación en la fase final del certamen.

Votaciones

La ciudadanía podrá emitir un único voto por persona, hasta el lunes 4 de mayo, a través de tres vías: en el Teléfono de Atención Ciudadana 010 (948 420 100 si se llama desde la red móvil o desde fuera de Pamplona) y, presencialmente, en todos los centros de la red Civivox, en las urnas instaladas; en ambos casos, la votación se cerrará el día 4, lunes, a las 22 horas. También se puede votar telemáticamente, en las web www.pamplona.es y www.pamplonaescultura.es, hasta las 23.59 horas del lunes 4.

Los 10 carteles finalistas

Número 1. Plica 3932. Ritmo y pasión

Número 2. Plica 3955. Juntos

Número 3. Plica 4059. Paz y amor

Número 4. Plica 4081. La cuadrilla

Número 5. Plica 4117. Esther Arata presenta el gran lío de colores, letra y números

Número 6. Plica 4163. Las piezas de la fiesta

Número 7. Plica 4285. Venir, ver… ¡Vivir!

Número 8. Plica 4372. Postal de San Fermín: la noche encendida

Número 9. Plica 4384. Rostro de tradición

Número 10. Plica 4390. Todo empieza en rojo