Osasuna hizo mal las cuentas: pasa de 2 millones de beneficio a 2 de déficit en la 24-25

El Club Atlético Osasuna ha reformulado las cuentas del ejercicio 24-25 tras ser advertido de errores contables por la nueva empresa auditora, PKF Attest. La entidad había tomado la decisión de cambiar de empresa auditora al llevar ya una década trabajando con Pedro Etxeberria Lete como auditor, tanto él de manera individual como con la que empresa de la que era socio, Loyola Auditores. La nueva auditora, PKF Attest, observó al iniciar su estudio de la documentación del mes de julio de 2025 que determinadas partidas y conceptos, como un importe de los derechos de televisión, se habían imputado a ese mes cuando se habían ingresado en junio, por lo que debían haber formado parte del ejercicio 24-25 y no del 25-26.

Junto a ello otras partidas como una derivada de la salida de David García de Osasuna estaba igualmente incorrectamente contabilizada en un ejercicio en lugar de en el anterior. El club dio la instrucción de analizar con detenimiento de nuevo todo el ejercicio 24-25 y el total de partidas mal imputadas llevan a que las cuentas de esa temporada tengan unas pérdidas de 2 millones de euros en lugar de los 2 millones de beneficio que se trasladó a la Asamblea de Socios Compromisarios.

El club destaca en un comunicado que las cuentas del ejercicio 24-25 fueron elaboradas por el Director Financiero, Rafa Sáenz, pero cabe señalar que recibieron el visto bueno del resto de estamentos del propio club, del auditor y de la comisión de control económico, órgano creado y elegido por los socios para supervisar la economía del club de manera independiente.

Fuentes del club consultadas por Onda Cero destacan que la entidad ha reformulado las cuentas y ha ordenado un examen exhaustivo en cuanto conoció de la mano de los nuevos auditores la primera partida incorrectamente imputada, y por lo que se ha examinado no se tiene constancia ni sospechas de que en esta ocasión falte dinero del club.

Se trata, por lo tanto, de una contabilidad financiera incorrecta que hizo que el ejercicio de la temporada 24-25 fuera positivo cuando debía haber sido negativo, algo que se hubiera presentado a la aprobación de la Asamblea si se hubiera conocido con el aval de la labor de la Junta Directiva en asuntos económicos desde que llegó al club y, al igual que la Junta Gestora, puso orden en todos los estamentos de la entidad.