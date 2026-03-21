La PAU en Navarra será los días 2, 3 y 4 de junio

La Prueba de Acceso a la Universidad de este curso se celebrará los días 2, 3 y 4 de junio de 2026 en Navarra y en la mayoría de comunidades autónomas, mientras que en Castilla-La Mancha será el 8, 9 y 10 del mismo mes y en Cataluña el 9, 10 y 11.

Con el objetivo de "promover la armonización de la prueba en todo el territorio nacional en lo que afecta a las materias que configuran tanto el acceso, como la admisión a la Universidad", la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) aprobó el documento 'Orientaciones de las materias de acceso y admisión a la Universidad. Propuesta técnica para el curso 2025/2026', que luego debía adaptar cada comunidad autónoma para la elaboración de sus pruebas.

La Prueba de Acceso a la Universidad incluye un criterio común de corrección que evaluará de forma específica y cuantificable aspectos como ortografía, gramática y coherencia textual en todos los ejercicios que requieran redacción.

Así, un error de concordancia, una tilde olvidada o una construcción mal planteada podrán restablecer hasta un 10 por ciento de la nota en cualquier ejercicio redactado y hasta un 20 por ciento en los exámenes de lengua.

El documento publicado por los rectores establece que en Matemáticas las faltas de ortografía no implicarán penalización. "En tanto que esta materia no requiere de la elaboración de textos prolijos, dicho criterio de valoración no se tendrá en cuenta en la corrección de la prueba ni para el alumnado general ni para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo", señala el texto, recogido por Europa Press.