El Parlamento de Navarra remite a la Fiscalía la incomparecencia del presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales

La Comisión de Investigación sobre licitación de obras públicas del Gobierno de Navarra que se celebra en el Parlamento de Navarra ha acordado , con el voto a favor de todos los gruposexcepto Vox, enviar a la Fiscalía la incomparecencia del presidente del Grupo Acciona, José Manuel Entrecanales. El presidente de esta compañía ha sido citado en dos ocasiones por la citada comisión, la primera el 20 de enero y al no acudir volvió a ser solicitada su comparecencia este lunes 9 de febrero. En ambos casos acudió en su lugar una representación de Acciona S.A., lo que la sociedad ha justificado señalando que la citación se dirige a la sociedad y no al presidente a título individual. Con la personación de los representantes designados por la compañía esta da por cumplido el trámite de la comparecencia. Esta argumentación no es compartida por la Cámara navarra.

Reunión interna grupos

La decisión ha sido adoptada en una reunión interna de la comisión y trasladada a los medios de comunicación por su presidenta, Irati Jiménez, quien ha explicado que se ha adoptado en base a un informe jurídico de la Cámara que recoge que "la citación es a la persona física y que la comisión de investigación tiene la potestad de llamar a cualquier persona". Acciona Construcción es una de las empresas que fue adjudicataria del desdoblamiento de los túneles de Belate en una UTE junto con Construcciones Osés y Servinabar, esta última vinculada al exdirigente socialista Santos Cerdán.