El Parejas, en su fase decisiva: cinco victorias no bastarán

El Campeonato de Parejas de Pelota a Mano está ya en las dos últimas jornadas de su fase de liguilla. Después de 12 partidos disputados solo una pareja tiene asegurado el pase directo a semifinales, Laso y Albisu, y otra está eliminada al no tener opciones de entrar en el play off, Peio Etxeberria y Rezusta. Las demás pelean bien por el segundo puesto que tiene premio directo o por estar entre el tercero y el sexto, las plazas que llevan al play off de semifinales y final en la que hay otros dos puestos en semifinales en juego.

El ex pelotari de herramienta y canchero del Labrit, Txiki Urós, analiza con Javier Saralegui los resultados de la jornada 12 y la previa de la 13, penúltima de la liguilla. El mítico frontón pamplonés, el Labrit, reabrirá sus puertas a mediados de marzo si se sigue cumpliendo el calendario de unas obras que están renovando las tripas de la instalación. No se apreciarán cambios desde la cancha y las butacas, pero el sistema de aerotermia y climatización está siendo renovado.

Por último, Txiki verbaliza el deseo de los pelotaris de que los cambios en el modelo empresarial de la pelota profesional sean para mejor y contribuyan a un mayor desarrollo de la pelota a mano. La venta por parte de Fernando Vidarte de su empresa Aspe a Bainet, que a su vez se ha desvinculado sobre el papel de Baiko, lleva en la práctica a un funcionamiento en el que Bainet y Baiko son las dueñas del negocio, habiendo sido una misma empresa hasta hace un mes.