Osasuna quiere vengar la derrota de la Copa

Osasuna y Real Sociedad se enfrentan el domingo a las 21:00 horas en Anoeta con dinámicas que son más similares de lo que parecen, al menos en cuanto a resultados. Quizás da la sensación de que la Real está en un gran momento (y lo está) sobre todo por su clasificación brillante para la final de la Copa del Rey venciendo al archienemigo Athletic de Bilbao, pero Osasuna no está peor que los txuriurdines. Los datos dicen que ambos tienen los mismos registros en los últimos 11 partidos, con 5 victorias, 4 empates y 2 derrotas.

Osasuna llega al encuentro sin Raúl García de Haro y Rubén García, ambos sancionados, por lo que Raúl Moro tiene todos los boletos para ser titular, seguramente desplazando a Víctor Muñoz a la banda derecha. Los contertulios opinan sobre las opciones que tendrá Lisci en el banquillo como revulsivo si Moro es titular y Raúl no está, con Kike Barja como principal candidato.