Osasuna no mejora

Osasuna ha vuelto a encajar una goleada en un partido de liga. Esta vez el Atlético de Madrid le ha hecho cuatro, que podían haber sido ocho de no ser por las paradas de Aitor Fernández, novedad ayer en la portería en un once titular con ocho cambios respecto a la derrota contra el Espanyol.

La línea defensiva, esta vez con cinco hombre incluido el debutante Unai Santos, ha hecho aguas con errores individuales y colectivos que han dado facilidades a un Atleti con una gran definición y que ha olido la sangre viendo la debilidad notoria del rival.

Cierto es que el marcador debía haber ido 1-1 al menos durante unos minutos, pero una inexplicable (otra vez) decisión del árbitro, en esta ocasión Hernández Maeso, ha privado al equipo de la alegría y el subidón moral de marcar gol en el Metropolitano y empatar el partido. El tanto de Arguibide no se ha validado por una falta de Torró sobre Le Normand en lo que era simplemente una disputa entre dos futbolistas con la cabeza por despejar o rematar un balón en el área.

De cualquier forma Osasuna no ha mejorado con los cambios ni ha acertado en el plan de partido. Ha jugado a defender y lo ha hecho mal, y apenas ha conseguido atacar en un campo, es verdad, difícil para ello. Jonathan David, Kang In Lee, Le Normand y Baena han marcado los goles en el equipo de Simeone.