Osasuna debe plantearse su proyecto de cantera

Osasuna gustó contra el Betis. Es el poso que deja con el paso de los días el último partido jugado por los rojillos, que abren este martes la jornada entre semana de la liga con su encuentro en San Mamés frente a un Athletic Club aparentemente en horas bajas, sobre todo en lo que respecta a la gestión de las expectativas de la afición rojiblanca en una temporada en la que la participación del equipo de Ernesto Valverde en la Liga de Campeones ha mermado su rendimiento en la liga española.

Enrique Maya, Diego Galilea y Faíco analizan en la tertulia "Caliente Caliente" estos asuntos, además de pronunciarse sobre el buen juego de Osasuna, que ha ido al igual que su entrenador Alessio Lisci de menos a más durante la temporada, y sobre el papel que debe jugar la cantera en la filosofía del Club Atlético Osasuna. Toda vez que es posible que varios de los mejores jugadores de este curso salgan del club en verano y que el filial puede perder la categoría de 1ª RFEF, los contertulios reclaman una apuesta decidida por los canteranos tanto en su proceso de formación como sobre todo en darles paso al primer equipo, aun pagando con ello los peajes asociados a introducir juventud e inexperiencia en Primera División.

Las dudas sobre si a Osasuna le conviene o no ir a Europa centran también parte del debate en este "Caliente Caliente" que modera Javier Saralegui.