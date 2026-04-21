Osasuna se aleja de Europa tras una mala primera parte en San Mamés

Osasuna cae por 1-0 en su visita al Athletic en un encuentro donde los navarros dejan una mala imagen, especialmente en la primera parte. Los de Lisci estuvieron a merced de los de Valverde en los primeros 45 minutos donde llegó el único tanto del partido, obra de Guruzeta. Previamente, el colegiado García Verdura señaló un penalti por mano de Torró pero el catalán corrigió la decisión tras revisar la imagen en el videomarcador. En los últimos minutos de la primera mitad, los de Valverde pudieron sentenciar con un disparo de Berenguer que se marchó rozando el palo.

Mejoría en la segunda parte

Los de Lisci mejoraron sus prestaciones en la segunda parte, saliendo con mucha más intensidad. En el minuto 10, García Verdura, tras ser avisado nuevamente desde el VAR, señaló penalti a favor de los rojillos por una claro mano de Yeray tras un remate de Boyomo. Pero Unai Simón adivinó la intención de Budimir y detuvo la pena máxima lanzada por el croata. El ariete balcánico tuvo otra ocasión muy clara en un gran remate de cabeza que despejó Unai Simon, tocando el balón en el palo en su despeje. En los últimos minutos del encuentro, Osasuna no inquietó el área rival pese a la expulsión de Jauregizar y los problemas físicos de Yeray. Si quiere pelear por Europa, los navarros están obligados a ganar el domingo al Sevilla en El Sadar.