Olatz González, antropóloga: "Franco consideró que la pelota vasca podía ser un gran deporte nacional"

La Federación Navarra de Pelota Vasca creó el Galardón Bella Esparza en 2024 con el propósito de restituir y perpetuar la figura de la raquetista navarra Natividad Bella Esparza (Pamplona 1933-2022) y destacar la trayectoria de aquellas personas que desempeñan un papel relevante en favor de la igualdad de oportunidades en el deporte.

Este año la Federación ha concedido el Galardón a la antropóloga y profesora de Antropología Social en la UPV Olatz González Abrisketa, autora de varias publicaciones sobre las raquetistas, la pelota vasca, las mujeres en la cancha o el género en la profesionalidad del deporte. En esta entrevista en Radioestadio Navarra Olatz repasa la historia de las raquetistas y de la propia pelota vasca antes y durante el franquismo, cuando las raquetistas pasaron de la gloria a la represión y, de ahí, al olvido.

Olatz González recibirá el Galardón Bella Esparza este viernes 13 de marzo e impartirá una conferencia en Civivox Pompelo titulada: "Mujeres en la pelota: historias ¿extraordinarias?". La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo.