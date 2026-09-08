Navarra obtiene sus peores resultados en el informe PISA

Los resultados del informe PISA 2025 ponen de manifiesto una "sensible bajada de las puntuaciones medias del alumnado" en las competencias de Matemáticas, de Ciencias y de Lectura, tanto en Navarra como en España, la Unión Europea y los países de la OCDE participantes en la muestra. En concreto, Navarra desciende 37 puntos en competencia lectora, 30 puntos en Matemáticas y 17 en Ciencias. En una comparecencia ante los medios de comunicación, el consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha afirmado que este año los resultados son "desfavorables", y que se ha producido una "reducción de resultados" que es "más acusado" en Navarra respecto a las puntuaciones obtenidas en estudios PISA precedentes.

Navarra y alumnado inmigrante

Entre otras cuestiones, Gimeno ha explicado que Navarra es la cuarta comunidad con mayor tasa de alumnado inmigrante (26,70%), con aproximadamente uno de cada cuatro alumnos. Ha remarcado el consejero que respecto al informe PISA 2015, que es "donde mejores resultados" obtuvo Navarra, en esta materia hay una diferencia de 12 puntos en la muestra representativa. A su juicio, es "relevante", que de esos 12 puntos, 6 "se han generado desde el estudio PISA 2022", por lo que se ha producido un "incremento fulminante" de la tasa de inmigración en los últimos tres años. "PISA no da los motivos de los resultados, no es un estudio causal, es un estudio externo sobre tres competencias, es un estudio parcial. No es un estudio que sirva para analizar el sistema educativo", ha manifestado, tras incidir en que Navarra cuenta con una tasa de inmigración "tremendamente alta y significativa" que "nada tiene que ver" con "años pretéritos". "No se pueden comparar churras con merinas", ha dicho.

Resultados estudio

La Comunidad foral obtiene este año en competencia matemática 461 puntos, ubicándose en el nivel 2, por encima de la media de España en esta competencia (457) y prácticamente equiparada con la media de la Unión Europea y del promedio de los países de la OCDE (463 puntos). En el último informe PISA 2022, obtuvo en la competencia matemática una puntuación de 492 puntos, superior a la media española (472), al total de la UE (474) y al promedio OCDE (473). En Ciencias, Navarra obtiene en este informe PISA 2025 un total de 472 puntos, situándose también en el nivel 2, mientras que España obtiene una media de 477, la UE 481 y la OCDE 482. En el anterior Informe PISA 2022, Navarra obtuvo 489 puntos frente a los 485 de la media española, la UE y la OCDE. En competencia lectora, la Comunidad foral ha obtenido 441 puntos, ubicándose en el segundo nivel, frente a los 451 puntos de la media española, 459 del total UE y 461 del promedio OCDE. En el informe PISA 2022, Navarra obtuvo 478 puntos, España 474, la UE 475 y el promedio OCDE 476. Las puntuaciones obtenidas en los cuatro territorios reflejados (Navarra, España, Promedio OCDE y Total UE) son inferiores a las de la edición anterior, observándose un descenso "más acusado" en el caso de Navarra. En el ranking, Navarra ocupa el puesto número 11 en competencia matemática, el puesto número 14 en competencia lectora, y el puesto número 13 en competencia científica.