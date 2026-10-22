La D.O. Navarra crea sus primeros premios para reconocer a la hostelería y al comercio que apuestan por sus vinos

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Navarra ha presentado hoy los “I Premios Vinos D.O. Navarra en Hostelería 2026”, una iniciativa destinada a reconocer la labor de los establecimientos y profesionales que contribuyen a acercar los vinos de la denominación a los consumidores, darles visibilidad y reforzar su presencia en la oferta gastronómica y comercial. La presentación ha tenido lugar en el Colegio Oficial de Médicos de Navarra, en Pamplona, con la participación de Puy Trigueros, gerente del Consejo Regulador de la D.O. Navarra, y Beatriz Preciado, directora de Emprendimiento, Cadena de Valor y Asistencia Técnica a la Administración de INTIA.

D. O. Navarra

El encuentro que ha puesto de relieve la importancia de reconocer a quienes apuestan por los productos de calidad de Navarra. La D.O. Navarra cuenta con más de 2.000 restaurantes, bares, vinotecas, tiendas y profesionales que trabajan cada día para acercar sus vinos al consumidor. A través de estos premios, el Consejo Regulador quiere poner en valor su compromiso y reconocer el papel que desempeñan en la promoción de los vinos de la denominación.

Seis categorías

Los galardones contemplan seis categorías que reflejan distintas formas de contribuir a la promoción de los vinos de la denominación:

• “Embajador de la Mesa D.O. Navarra”, dirigido a restaurantes que integran y promocionan estos vinos en su propuesta gastronómica.

• “Embajador de la Barra D.O. Navarra”, para bares que impulsan su consumo y descubrimiento.

• “D.O. Navarra Sin Fronteras”, que reconoce a establecimientos de fuera de Navarra que apuestan por los vinos de la denominación.

• “Comercio Especializado D.O. Navarra”, destinado a tiendas y vinotecas que destacan por su labor de comercialización y divulgación.

• “Alma de la Sala D.O. Navarra”, una mención especial para profesionales de sala que contribuyen a poner en valor estos vinos a través de su conocimiento y atención al cliente.

• “Legado D.O. Navarra”, una mención especial que reconoce una trayectoria destacada en la promoción de los vinos de la denominación.