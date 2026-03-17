Mikel Izquierdo: "Cada vez hay más estudios sobre el deporte de la pelota"

La Universidad Pública de Navarra ha organizado unas Jornadas Técnicas de Pelota Vasca que contarán con la participación de cinco profesionales del ámbito de la pelota mano, quienes expondrán cuestiones relacionadas con el alto rendimiento y aspectos técnicos de este deporte, como las finales de parejas profesionales, la gestión de cargas, las características del juego en el Mundial de frontball y el papel de la fuerza. Este encuentro, con acceso libre, se celebra el martes 17 en horario vespertino en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad (avenida de Barañáin, s/n), en Pamplona.

La jornada dará comienzo a las 16 horas con la bienvenida de Mikel Izquierdo Redín, catedrático de la UPNA, exdirector técnico de la Federación Española de Pelota, cuyo equipo ganó el Campeonato del Mundo celebrado en Pamplona en 2002, y profesor del Máster en Alto Rendimiento Deportivo del Comité Olímpico Español (COE). Otro docente de este posgrado, José M.ª Echeverría Larrea, presentará un estudio sobre las finales de mano parejas profesionales (1992-2025).

A lo largo de la tarde intervendrán otros expertos: Egoitz Carrion Ninatanta, preparador físico de pelotaris de renombre como Unai Laso y Jon Mariezkurrena, abordará los aspectos de rendimiento y gestión de cargas en la práctica de la pelota mano. Por su parte, Iñaki Barbajero Arias, profesor asociado de la UPNA, preparador físico de pelotaris y seleccionador nacional de la Federación Española de Pelota, explicará las características del juego en el Mundial de frontball. Y la fuerza real detrás del juego será el tema de la ponencia de Rubén Ayarra Villaverde y Carlos Chocarro Gorraiz, palista y jugador de balonmano respectivamente, y especialistas del centro deportivo Dupla Entrenamiento. La jornada concluirá con una mesa-coloquio conducida por Luis Guinea Zavala, periodista de “Diario de Navarra”.

En esta entrevista en Radioestadio Navarra Mikel Izquierdo desgrana el contenido de las charlas y reflexiona con Javier Saralegui sobre el mayor número de estudios que hay en las últimas décadas sobre el deporte de la pelota, los pelotaris como deportistas de elite e incluso sobre el uso de la mano como herramienta para golpear la pelota en esta modalidad. De todo ello se charlará esta tarde en el nuevo edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Pública de Navarra.