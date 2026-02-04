Mariana Costa: "Me siento otra vez jugadora de balonmano"

Mariana Costa vuelve a sonreír jugando a balonmano. La extremo derecho de Replasa Beti Onak se lesionó en el tercer minuto de competición de la liga 24-25, la primera que iba a disputar completa con su equipo después de llegar en enero de ese año, y le ha costado 15 meses volver a las canchas.

En esta entrevista en Radioestadio Navarra rememora ese largo periodo de tiempo, explicando cómo ha llevado física y mentalmente la tediosa recuperación de la rodilla, y comenta cómo vivió la temporada pasada desde la grada y cómo ve al equipo en ésta después de una notable participación en la European Cup, cayendo en octavos de final, y siendo las quintas clasificadas en la liga.

Este sábado se enfrentan en las Islas Canarias al Rocasa, el líder de la categoría, y Mariana nos explica las claves para pelear por la victoria.