María Asurmendi: "Llevo la retirada de forma natural pero me da pena"

Después de 600 partidos y 20 temporadas en el baloncesto María Asurmendi ha tomado la decisión de terminar su carrera profesional como jugadora. En realidad no ha sido una gran sorpresa, porque ella misma venía diciendo sin reparos en las últimas temporadas que iría analizando su continuidad y que era consciente de que más pronto que tarde iba a llegar el momento de dejar las canchas. Pero al hacerlo público y exteriorizarlo se ha hecho realidad del todo. María cree que quizás por eso, por hacerlo público, su entorno está con los sentimientos a flor de piel más que ella misma, aunque reconoce que le da pena dejarlo. Pero lo tiene claro.

Y aunque el de este sábado, pase lo que pase, es su último partido en casa, no puede permitirse pensar en ello. Tiene que centrarse en lo deportivo, porque Osés Construcción Ardoi está jugando la primera eliminatoria de la fase de ascenso a Liga Femenina. El equipo tiene 17 puntos de ventaja de la ida contra Zamora por lo que, si nada se tuerce, se clasificará para la final a cuatro que se va a disputar en Vigo el fin de semana del 16 y 17 de mayo.

De todo ello, junto con su trayectoria y la temporada pasada "de regalo" en la Liga Femenina habla María Asurmendi en esta entrevista en Radioestadio Navarra.